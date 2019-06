Ehrenamtspreis des Rhein-Kreises Neuss : Im Einsatz für die Inklusion

Grevenbroich Der Verein „Sternschnuppen für behinderte Kinder“ schenkt besondere Momente.

Kinder mit Behinderungen haben in einer Familie immer einen besonderen Status. Und gesunde Geschwisterkinder lernen in der Regel viel früher als andere, Verantwortung zu übernehmen, und sie wissen schnell, was es heißt zu verzichten – zum Beispiel auf die Eltern, wenn die mit den behinderten Kindern zu Ärzten, Therapien oder gar längere Zeit ins Krankenhaus müssen.