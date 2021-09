Ehrenamt im Rhein-Kreis : Die Neusser Suppenküche hat an 365 Tagen geöffnet

Neuss Jeden Tag im Jahr gibt es in der Suppenküche der St.-Augustinus-Gruppe an der Nordkanalallee eine warme Mahlzeit. 17 ehrenamtliche Helfer kümmern sich darum.

Wer dort mittags seinen Eintopf isst und dazu noch Brot, ein Joghurt und Obst erhält, braucht nicht nachzuweisen, ob er tatsächlich bedürftig ist. „Das hinterfragen wir nicht“, sagt Marita Hennig, eine von 17 ehrenamtlichen Helfern, die in der Regel täglich in Dreierteams vor Ort sind. Seit Ausbruch der Pandemie wird das Essen in To-go-Behältnissen ausgegeben. „Das ist wirklich schade“, sagt Hennig und spricht auch für ihre „Kollegen“. Denn so fielen viele der Gespräche mit den Gästen, wie sie die Frauen und Männer nennen, weg. Waren es vor Corona 40 bis 45 Portionen, die täglich über die Ausgabentheke der Suppenküche gingen, sind es seitdem eher 60. Geliefert werden Eintöpfe, Joghurt und Obst aus der Küche des Johannes-von-Gott-Hauses. Das Brot kommt als Spende aus der Backstube Puppe.