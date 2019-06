Jugendehrenamtspreis des Rhein-Kreises : Er war schon als Baby Mitglied der DLRG

Wasser ist einfach sein Element. Florian Welter von der DLRG Grevenbroich bringt Kindern Schwimmen bei.

Mit elf Jahren unterstützte er dann die Schwimm-Ausbilder bei der DLRG. Mittlerweile hat Florian sich bis zum Junior-Retter-Abzeichen in Bronze „hochgekrault“. Da versteht es sich von selbst, dass auch die weiteren Abzeichen in Silber (ab 15 Jahren) und Gold (ab 18) fest eingeplant sind. Für das Silber-Abzeichen braucht er einen Schnorchel-Kursus. Den macht er gerade. Und seit vergangenem Jahr gehört er zum Jugend-Ausbildungs-Team (JAT) der DLRG. Dort erlernte der Schüler die verschiedenen Methoden, Kindern das Schwimmen beizubringen, lernte, wie er es zunächst einmal schafft, ihnen die Angst vor dem Wasser zu nehmen.

Am liebsten sind dem Schüler der Grevenbroicher Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule die elf- bis zwölfjährigen Schüler. „Denen kann ich etwas erklären und dann sofort fragen, ob sie es verstanden haben“, sagt er. Das wäre bei den Kleinen nicht immer so einfach. Als Helfer ist Florian im Sommer auch bei der DLRG-Aufsicht am Kaarster und Straberg-Nievenheimer See im Einsatz. Tritt dort der Ernstfall ein, sind die Jugendlichen allerdings nicht gefordert – das erst als ausgebildeter Rettungsschwimmer.