Per Abstimmung entscheiden : Jury nominiert die Kandidaten für den Ehrenamtspreis im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Die Jury aus Vertretern des Rhein-Kreises, RWE Power und NGZ hat entschieden und zehn Kandidaten nominiert. Sie stehen zur Wahl für den Ehrenamtspreis (Publikumspreis) „Freiwillig. Engagiert. Für andere.“. Und das sind sie.

Die Auswahl fiel nicht leicht. Knapp 30 Bewerbungen waren beim Rhein-Kreis für den Ehrenamtspreis „Freiwillig. Engagiert. Für andere.“ eingegangen. Der wird in den drei Kategorien Jugend-, Jury- und Publikumspreis verliehen. Wer Sieger in der Kategorie „Publikumspreis“ wird, entscheiden die NGZ-Leser per Abstimmung telefonisch oder online (ab 23. September). Damit die Entscheidung leichter fällt, werden die zehn Kandidaten in den folgenden Wochen in kurzen Porträts vorgestellt.