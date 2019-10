Ausstellung zeigt Grundgesetz-Kampagnen : Kaarst sieht Premiere moderner Kampagnen für das Grundgesetz

Kaarst Am Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit wurden in Kaarst Arbeiten von Studierenden der Hochschule Düsseldorf zum Thema „70 Jahre Grundgesetz“ prämiert.

Einigkeit und Recht und Freiheit. Christian Kluge setzt die Begriffe in „De Mojis“ um. Das Trio Jan Herrmann, Marcel Malchin und Niclas Fels legt ein „Panini“ gleichendes Sammlheft vor. Doch statt Bildchen der Fußballstars werden nun die „Helden der Nation“ eingeklebt, die Frauen und Männer, die 1948/49 im Parlamentarischen Rat das Grundgesetz verfassten. Lena und Maja Lübcke bedienen sich in ihrer Kampagne „Waz isch dat“ einer sehr jungen Sprache, um für die Grundrechte zu werben: „Du darfst mich nicht dissen!“ Gut gemacht, sagte die Jury und kürte die Plakatserie der Schwestern zum Sieger-Zyklus.

Am Mittwoch, am Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit, gab es Auszeichnungen und Geld für die drei Erstplatzierten, Beifall für alle Teilnehmer, deren Arbeiten ab sofort im Kaarster Rathaus zu sehen sind. Eine faszinierende Auseinandersetzung mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, textlich und grafisch absolut sehenswert und anregend. Nach der ersten Station Kaarst soll die Ausstellung auf Wanderschaft gehen. Landrat Petrauschke will sie ins Kreishaus holen und Annett Jura, Bürgermeisterin aus Perleberg (Brandenburg), zeigte sich so begeistert, dass sie fragte, ob die Präsentation nicht auch in die Partnerstadt kommen könnte.