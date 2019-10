MIT Kaarst verleiht Preis : Lange ist Unternehmer des Jahres

Holzbüttgen Der Einzelhändler aus Holzbüttgen wurde von der MIT Kaarst ausgezeichnet.

Die Kundinnen und Kunden freuten sich mit Frank Lange. Gabriele Brumann brachte das zum Ausdruck, was wohl alle gedacht haben dürften: „Sie haben diese Auszeichnung wirklich verdient.“ Der MIT-Vorsitzende Markus Steins verriet, dass der zu Ehrende eigentlich Architektur hatte studieren wollen, dann aber doch in die Fußstapfen seiner Eltern getreten war. Lange, der gerne kocht, legt großen Wert auf Frische – die Fischtheke, die er vor 35 Jahren einrichtete, was ein persönliches Anliegen. Hinzu kommt, dass er 14 Aufschnittsorten selber herstellt. Ein Bäckermeister sorgt stets für frische Backwaren. „Im Nahkauf wird auf 500 Quadratmetern das angeboten, was in anderen Supermärkten auf 1000 Quadratmetern zu haben ist“, erklärte Steins. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit stünden für die Kundschaft zur Verfügung. „Frank Lange stellt auch immer wieder Menschen ein, die ihre Wurzeln nicht in Deutschland haben“, lobte Steins. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus sparte ebenfalls nicht mit Lob: „Herr Lange ist eine Institution in Holzbüttgen.“