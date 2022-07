Auch Ikea betroffen : Bombenfund in Kaarst - Evakuierung noch am Mittwoch

Bombenfund in Kaarst - Evakuierung noch am Mittwoch

Kaarst Im Gewerbegebiet Hüngert ist an der Daimlerstraße bei Sondierungsarbeiten eine 250-Kilogramm-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden worden. Die Entschärfung des Blindgängers durch den Kampfmittelräumdienst wird noch am Mittwoch erfolgen.

Evakuierung/Sperrungen Aus Sicherheitsgründen wird in den kommenden Stunden ein Umkreis von 350 Metern rund um die Fundstelle evakuiert. Neben den anliegenden gewerblichen Betrieben sind in diesem Radius auch rund 200 Personen in Wohngebäuden und zwei Flüchtlingsunterkünften betroffen. Für die evakuierten Personen wird eine zentrale Sammelstelle eingerichtet – für Personen mit aktueller Corona-Erkrankung im Albert-Einstein-Forum, für alle anderen Personen in der Stadtparkhalle.