Partnerschaft mit Infarm : Ikea züchtet Kräuter in vertikalen Farmen

Ikea züchtet Kräuter in vertikalen Farmen

In solchen vertikalen Farmen wachsen Kräuter. Foto: Inter IKEA Systems B.V

Kaarst Die Ikea-Filiale in Kaarst ist eine Partnerschaft mit Infarm eingegangen und züchtet im Restaurant Kräuter in vertikalen Farmen.

Neben Kaarst wurde das Projekt zudem in den Filialen in Duisburg und München-Eching gestartet. Ziel ist es, die Mitarbeitenden und Kunden zu einem gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Besucher des Restaurants können den Infarm-Pflanzen in vertikalen modularen Instore-Farmen beim Wachsen zusehen.