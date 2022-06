Projekt in Kaarst : Der Kulturhof startet mit vielen Neuheiten in die Saison

Kaarst Der Kulturhof in Kaarst startet am 16. Juni in die Saison. Worauf sich Besucher freuen können, hat Projektleiter Helge Achenbach jetzt unserer Redaktion verraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Helge Achenbach, Projektleiter des Vereins „Culture without Borders“ freut sich auf die Saisoneröffnung des Kulturhofs am Donnerstag, 16. Juni, ab 12 Uhr: „Es warten einige tolle Neuerungen auf die Besucher“, erklärt er und umfasst das grüne Areal an den Tönishöfen mit einer weiten Handbewegung. Der Verein, der Kunst, Kultur, Natur und eine Heimat für Kulturschaffende aus aller Welt ist, darf den idyllischen Biergarten unter Obstbäumen aktuell nur an vier Wochenenden im Sommer nutzen. Eine Nutzungsänderung ist bei der Stadt beantragt, muss aber noch ein paar Schwellen überwinden.

Freut sich auf den Saisonstart am Donnerstag: Projektleiter Helge Achenbach. Foto: Elisabeth Keldenich

Am ersten Wochenende präsentiert der Verein nun zwei neue Felder mit mehr als vier Hektar Fläche: „Eine landwirtschaftliche wurde in eine kulturelle Fläche umgewandelt“, erläutert Achenbach beim Rundgang. Das erste Feld lässt sich auf einem Weg, der später mit Kies versehen werden soll, begehen. Rund um das Feld sind Linden und Obstbäume der Gärtnerei Schmitz, zu einem günstigen Preis überlassen, angepflanzt worden. Schon vorhandene Kunstwerke wurden integriert oder neue wie eine Leihgabe des französischen Bildhauers Bernard Venet ziehen Blicke auf sich. Blumensamen der Gärtnerei Hoevels sorgen für ein buntes Blumenmeer – als Zeichen für den Frieden in der Welt. Zwei Hochsitze der iranischen Künstlerin Linda Nagy laden zum Verweilen und zu unterschiedlichen Betrachtungsweisen ein.

Weiteres Highlight ist ein Barfußpfad mit sehr vielen unterschiedlichen Feldern – Sand, Gras, Steine in allen Variationen und Tannenzapfen warten auf experimentierfreudige Kinder und Jugendliche: „Wir wollen sie sensibilisieren“, sagt Achenbach im Hinblick auf das große Ziel „Park der Sinne“, der dort im Laufe der Jahre geschaffen werden soll. Nach dem Barfußpfad locken unter einem Walnussbaum Bänke zum Entspannen ein, außerdem kann man die Füße in großen Tontöpfen baden – mit Rosmarin- oder Brokkolizusatz. Ein Masseur wird professionelle Fußmassagen anbieten. Kleine Besucher können freilaufende Hühner, Truthähne mit ihrem Nachwuchs, Pfauen und Rebhühner bestaunen. Ein weiteres Feld mit einem 1000 Meter langem Rundweg lädt zum Spaziergang und Genießen von sieben Skulpturen ein. Die neu hinzugewonnen Flächen bezeichnet Achenbach als „Blaupausen“ für spätere Erweiterungen. Er lobt besonders das große Engagement der örtlichen Handwerker.