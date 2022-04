Technik-Firma : Erstes Unternehmen baut auf altem Ikea-Gelände

Kaarst Auf dem alten Ikea-Gelände tut sich was. Das erste Unternehmen wird in Kaarst-Ost siedeln. Das Gewerbegebiet entsprach den Anforderungen des Start-Ups.

Endlich tut sich was auf dem alten Ikea-Gelände im Gewerbegebiet Kaarst-Ost. Am Freitagvormittag lud das Unternehmen „AES Motomation“ zum Spatenstich ein. Auf dem 2500 Quadratmeter großen Grundstück ist ein Bürogebäude sowie ein Laborbereich geplant. AES Motomation ist auf die Fertigung von Robotersystemen zur Herstellung von Computer-Chips spezialisiert. Geschäftsführer Paul Waltner beschäftigt elf Mitarbeiter, zehn weitere sollen in den kommenden beiden Jahren dazukommen. Aus dem Start-Up ist ein international tätiges Unternehmen mit Niederlassungen im Silicon Valley in den USA und in Taiwan gewachsen. Nun zieht das Unternehmen von Meerbusch nach Kaarst. Waltner betonte, bei der Suche nach einem neuen Firmensitz in Kaarst das beste Gesamtpaket vorgefunden zu haben: „Hier versteht die Verwaltung das Denken von Unternehmern. Die Stadt hat eine erstklassige Wirtschaftsförderung, mit der wir sehr gut zusammengearbeitet haben. Jetzt hoffe ich, dass wir schnell gute Nachbarn bekommen.“