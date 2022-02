Untersuchung auf Antrag der FWG Kaarst : Kein Kampfmittelfund auf Gelände der Gesamtschule

Kaarst Auch mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges schlummern im Boden Relikte damaliger Kampfhandlungen. Ob das zwei Bauvorhaben in Kaarst tangieren könnte, will nun die FWG-Fraktion wissen.

Die Fraktion der FWG Kaarst hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt, ob das Gelände der neuen Gesamtschule Büttgen am Risgeskirchweg sowie das alte Ikea-Gelände an der Düsselstraße auf Kampfmittel untersucht wurden. Hintergrund: In Büttgen sind Kampfhandlungen aus dem Jahr 1945 in der Yorkstrasse bekannt, in der Nähe des Neubaus der Gesamtschule wurden während des Krieges Verteidigungsanlagen ausgehoben. In der Nähe des alten Ikea-Geländes stand wiederum eine strategische Anlage, die während des Zweiten Weltkrieges vermutlich bombardiert worden war.