Deutsche Meisterschaften : Bahnrad-Olympiasieger fahren in Büttgen um den Sieg

Kaarst Zwei Monate vor der Europameisterschaft in München sind bei den 135. Deutschen Meisterschaften im Radsportforum Kaarst/Büttgen Olympia- und WM-Stars am Start. Der VfR Büttgen springt als Ausrichter für Köln ein.

Der Olympia-Vierer ist bis auf Lisa Klein, die sich in den vergangenen Monaten Operationen an der Schulter und am kleinen Finger zu unterziehen hatte, komplett bei den 135. Deutschen Bahnradsport-Meisterschaften in Büttgen vertreten – und gleich am ersten der bis Sonntag sechs Wettkampftage mit 51 Entscheidungen gefordert: Am Dienstag fahren die WM-Zweite Franziska Brauße, Mieke Kröger, Weltmeisterin in der Mixed-Staffel auf der Straße, und Weltmeisterin Lisa Brennauer um den DM-Titel in der Einerverfolgung. Zusammen mit Laura Süßemilch, die ebenfalls gemeldet hat, sind die Drei außerdem amtierende Weltmeisterinnen in der Mannschaftsverfolgung. Besser geht‘s einfach nicht.