Weil sich Kleidung verfing : 86-Jähriger kracht in Kaarst mit Auto in Hauswand - schwer verletzt

86-Jähriger kracht in Kaarst mit Auto in Hauswand - schwer verletzt

Kaarst Ein 86 Jahre alter Mann aus Kaarst wollte am Montag, 13. Juni, nur sein Auto umparken. Doch dann kam es zu einem Unfall, bei dem der Mann schwer verletzt wurde. Was war passiert?

Ein 86-Jähriger wollte am Montagnachmittag, 13. Juni, gegen 17.20 Uhr sein Auto an der Straße "Am Bisgeshof" von seinem Abstellort an der Haustür vor die Garage umzuparken.