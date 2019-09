Werbung für Oktoberfest in Büttgen : Tischtennis-Mädels als Dirndl-Models

Chiara Pigerl und Jana Vollmert posieren im Tischtennis-Outfit vor ihrem Plakat, auf dem sie Trachten tragen. Die beiden sind auf den Werbeplakaten für das Oktoberfest in Büttgen in der ganzen Stadt Kaarst zu sehen. Foto: -rust. Foto: Jens Rustemeier

Büttgen Chiara Pigerl und Jana Vollmert sind die Gesichter des Büttgener Oktoberfestes. Die beiden werben auf den Plakaten für das Fest am 21. September. Für die DJK Holzbüttgen stehen sie recht erfolgreich an der Tischtennisplatte.

Wer aktuell durch Kaarst fährt, kommt an den Gesichtern der beiden nicht vorbei, sie zieren die Plakatwände in der ganzen Stadt. Chiara Pigerl und Jana Vollmert sind die Werbebotschafterinnen für das große Büttgener Oktoberfest, das am 21. September im eigens aufgestellten Büttgener Festzelt auf dem Kirmesplatz an der Sparkasse groß gefeiert wird.

Die beiden Tischtennis-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen sind dem Ruf der Veranstalter gefolgt und haben sich mit einem Anschreiben um den „Job“ beworben. In einem „Casting“ setzten sie sich gegen andere Mitbewerberinnen durch. Eigentlich befinden sich die Sportlerinnen gerade mitten in der Saison-Vorbereitung. Jana Vollmert steht im Aufgebot für das erste Heimspiel der DJK Holzbüttgen in der 3. Bundesliga am kommenden Sonntag (15. September) in der Sporthalle am Bruchweg gegen den TSV Langstadt aus Hessen. Für Chiara Pigerl geht es in der Damen-Regionalliga erst Ende des Monats los. Am 21. September haben die beiden aber spielfrei. Da soll kräftig mit vielen Büttgenern und anderen Oktoberfest-Liebhabern aus Kaarst und der ganzen Region gefeiert werden.

Info „Alpenbanditen“ feiern Premiere in Büttgen Wann? 21. September, Einlass 17.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Eintritt 13 Euro Vorverkauf, 15 Euro Abendkasse. Vorverkauf Werners Shop, Rathausplatz; Gaststätte Altes Rathaus; Blumen Antons, Nordstraße 48 in Kleinenbroich oder www.oktoberfest-buettgen.de. Musik Die „Alpenbanditen“ feiern ihre Premiere.

Chiara Vogel und Jana Vollmert wohnen aktuell im Kaarster Ortsteil Büttgen und erfahren so etwas wie einen kleinen Hype um ihre Personen. „Das ist schon irgendwie komisch, wenn man morgens das Rollo hochzieht und ein Plakat von sich sieht. Oder wenn man es beim Einkaufen überall an den Laternen hängen sieht“, beschreibt Jana Vollmert den aktuellen „Star-Kult“ im Kaarster Stadtteil. Auch Chiara Pigerl, die in Büttgen aufgewachsen ist, wurde schon öfters auf der Straße angesprochen, ob sie nicht die vom Plakat sei. „Das ist schon irgendwie seltsam, aber auch ein schönes Gefühl, dabei zu sein und wir freuen uns jetzt schon riesig auf den Abend“, sagt sie.

Der Aufruf zu der Aktion kam über Facebook. Nach kurzer Beratung hat sich das Duo entschlossen, da mitzumachen: „Wir haben dann ein Bewerbungsfoto an die Organisatoren geschickt, natürlich mit einem Weizenbier in der Hand und Oktoberfest-Blusen und dann wurden wir tatsächlich ausgewählt“, sagt Jana Vollmert. „Das war schon verrückt. Wir haben dann abends erst einmal angestoßen, wie es sein muss“, freut sich auch Chiara Pigerl. Danach folgten dann die ersten „Verpflichtungen“. Zusammen mit Siegfried Hämel von den Büttgener Schützen wurde ein Terminplan erarbeitet. Es stand das Foto-Shooting für das Cover an. Dafür ging es vorher zum Styling. Ein Besuch beim Friseur und bei der Kosmetikerin stand an, bevor in der Büttgener Pampusschule die Fotos geschossen wurden, die jetzt überall im Stadtgebiet zu sehen sind. „Unsere Aufgaben an dem Abend selbst sind begrenzt. Wir werden vorgestellt und auch ein paar Worte sagen“, erklärt Jana Vollmert.