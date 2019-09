Kaarster Künstler stellen aus : Mappentag in Rathaus-Galerie ein voller Erfolg

Kaarst Der Mappentag der Kaarster Künstler in der Galerie des Rathauses war wieder ein voller Erfolg. Zehn Künstlerinnen und Künstler präsentierten Arbeiten, die in eine Mappe passen, die Resonanz war insgesamt zufriedenstellend.

Petra Missal hat soeben das Studium an der Freien Akademie in Düsseldorf abgeschlossen. Sie hatte unter anderem ganz alte Aquarelle mitgebracht, aber auch die ganz neuen Bilder, die in der Provence in einem Kurs „Landschaftsmalerei“ entstanden waren. Maria Höveler hatte Papiertüten mit Kunstdrucken veredelt. Von ihr stammen auch die markanten Buchstaben in Grün, die vor der Rathausgalerie auf den Mappentag aufmerksam machten. Kuno Weingärtner ist nicht nur Schmuckdesigner, sondern auch ein hervorragender Zeichner und Maler. Die Pretiosen in seinen Mappen wirkte fotorealistisch. Ein Kontrast dazu: Seine Niederrhein-Impressionen. Gerlind Engelskirchen spielte mit dem Thema Spiegelungen. Sie gibt mit ihren Fotos dem Betrachter gerne Rätsel auf, was ihre Exponate noch interessanter macht.