Heimatfest im Stadtteil von Kaarst : Holzbüttgen feiert sein Königspaar

Holzbüttgen Die neuen Abläufe beim Fest in Holzbüttgen kamen gut an. Das Königshaus um Stefan Vollmert sorgte für Glanz. Bei einer Aktion für den guten Zweck brachte ein Bürger seine Kronkorkensammlung vorbei. Ihr Gewicht: 76 Kilogramm.

In Holzbüttgen wird jetzt zum ersten Mal von freitags bis montags Schützenfest gefeiert und nicht wie eine gefühlte Ewigkeit von samstags bis dienstags. Die Abläufe haben sich dadurch komplett verändert. Ein erster Eindruck: Die Änderungen haben sich gelohnt. Während zuletzt deutlich weniger Schützen und Schützenfestfreunde auf dem Platz und im Zelt waren, bot sich jetzt folgendes Bild: Die Auftaktveranstaltung am Freitag war sehr gut besucht, am Samstagabend waren viele Gäste im Festzelt und der Besuch auf dem wieder besser ausgestatteten Schützenplatz war immerhin befriedigend.

Andrea und Stefan Vollmert waren schon ein bisschen stolz, dass ihre Tochter Jana ebenso wie die Hofdame Chiara Pigerl mit strahlendem Lachen auf den Plakaten zu sehen sind, mit denen für das Oktoberfest in Büttgen am 21. September im gesamten Stadtgebiet geworben wird. Trachtenmode war jetzt nicht angesagt. Was aber auffiel, waren die sehr geschmackvollen Kleider der Königin und der Ministerinnen. Sie hatten lange nach etwas Passendem gesucht und achteten jetzt darauf, dass sie von Abend zu Abend immer noch etwas an Chic und Raffinesse zulegen konnten. Aber das Königshaus sonnt sich nicht nur in seinem Glanz, sondern sammelt auch für die Neusser „Initiative Schmetterling“ und für den Förderverein der Astrid-Lindgren-Grundschule in Holzbüttgen. Und unter dem Motto „Blech wech“ sammeln sie Kronkorken – mit dem Erlös sollen Impfungen für Kinder in Afrika finanziert werden. Ein Bürger hatte sein Leben lang solche Kronkorken gesammelt und schleppte jetzt nicht weniger als 76 Kilogramm davon an.