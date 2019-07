Wiesn-Stimmung in Kaarst : Vorverkauf für das Oktoberfest Büttgen gestartet

Büttgen Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen hat den Kartenvorverkauf zu ihrem fünften Oktoberfest am 21. September gestartet. Die ersten Plakate hängen in den Geschäften.

Einlass zum Oktoberfest wird um 17.30 Uhr sein, zur Einstimmung spielen wie in den Vorjahren direkt die „Lammersberger Buam“. Ab 19 Uhr sorgen dann erstmals die „Alpenbanditen“ für Wiesn-Stimmung im Festzelt an der Birkhofstraße. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 13 Euro und sind bei Werners Shop am Rathausplatz Büttgen, in der Gaststätte „Altes Rathaus“ in Kaarst, bei Blumen Antons, Nordstraße 48 in Kleinenbroich, sowie über www.oktoberfest-buettgen.de erhältlich. Das Kartenkontingent ist in diesem Jahr auf 2200 Besucher begrenzt. Restkarten an der Abendkasse kosten 15 Euro.