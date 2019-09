Kritik an der Kaarster CDU : Grüne fordern Konzept für E-Mobilität

Kaarst Der Bürgermeisterin wird fehlendes Engagement beim Ausbau der Lade-Infrastruktur vorgeworfen.

Die Kaarster Grünen fordern von Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus mehr Einsatz, wenn es um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge geht. Es müsse nun ein Konzept vorgelegt werden, wie der Ausbau der Lade-Infrastruktur für E-Fahrzeuge insgesamt in Kaarst geschehen soll. Die CDU hatte in diesem Zusammenhang einen Antrag eingebracht, der von den Grünen nun scharf kritisiert wird.

Christian Gaumitz, Verkehrsausschussvorsitzender, wirft dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Lars Christoph sogar „billigen Populismus“ vor. „Als Grüne haben wir im Februar 2018 in einem Antrag gefordert, dass die Verwaltung – unter Zuhilfenahme von Fördermitteln der schwarz-gelben Landesregierung – ein Konzept zum Aufbau städtischer Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge erstellen soll“, sagt Gaumitz. Das habe die CDU abgelehnt. Stattdessen habe Lars Christoph erklärt, er verorte das Thema eher beim Klimaschutz. „Passiert ist seitdem nichts“, sagt Gaumitz und teilt weiter aus: „Die Verwaltung hat bei dem Thema bisher total versagt und es verpasst, Fördermittel des Landes in Anspruch zu nehmen. Der jetzt vorgelegte Antrag ist lediglich eine Nebelkerze und wieder einmal Stückwerk. So ist eine Mobilitätswende in Kaarst nicht zu machen, was die CDU wieder einmal unter Beweis stellt.“