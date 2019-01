Schlüsselübergabe : Werbegemeinschaft überreicht den Hauptgewinn

Schlüsselübergabe mit Blumen (v.l.): Dirk Sessinghaus, Ute Seemann, Uwe Heinhaus, Gewinnerin Anja Lienenkämper und Dirk Hövel. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Der Hauptgewinn ist weg, jetzt müssen sich noch weitere Hauptgewinner der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft melden.

Freudestrahlend nahm Anja Lienenkämper die Schlüssel für ihren neuen Wagen in Empfang. Die 47-Jährige hat den Hauptpreis der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft, einen VW Up, gewonnen. Dazu gab’s Blumen und viele Glückwünsche. Der Wagen bleibt in der Familie. Die 20-jährige Tochter Julia wird den weißen Flitzer künftig lenken. Dirk Hövel von Kfz-Technik Hövel, der den Wagen bestellt hatte, übergab die Schlüssel.

Große Freude auch bei der Werbegemeinschaft. „Endlich behält mal jemand den Hauptgewinn“, sagte Ute Seemann, die jetzt noch auf die weiteren Hauptgewinner wartet. Denn sowohl der zweite Preis mit der Nummer 5863 (Fernseher), als auch der dritte Preis 38006 (Handwerkergutschein) und der vierte Preis mit der Losnummer 140661 (Reisegutschein 500 Euro) sind noch nicht abgeholt worden. Die Preise liegen bis 31. Januar im Geschäft von Ute Seemann (Kindermoden Bubble’s, Etapler Platz).

Insgesamt wurden in der Vorweihnachtszeit 170.600 Lose ausgegeben, 11.000 mehr als 2017 – „das sind dann auch 110.000 Euro mehr Umsatz für die Händler“, sagte Seemann. Ein positives Signal, wenngleich die Werbegemeinschaft einen Appell an alle Händler richtet, die noch nicht Mitglied sind. „Wir wollen an einem Auto als Hauptgewinn festhalten, finden aber auch, dass alle Gewebetreibenden, die ja von solch einer Verlosung auch profitieren, beitreten sollten“, sagte Uwe Heinhaus. Zurzeit zählt die Werbegemeinschaft 60 Mitglieder, mit zehn weiteren wäre man sehr zufrieden, sagte er. Dann seien weitere interessante Aktionen für die Kunden gesichert.

An den Ketten wird dieser Aufruf abprallen, sie öffnen zu den verkaufsoffenen Sonntagen ihre Geschäfte, „was auch sehr gut ist“, sagte Ute Seemann, aber Mitglied in Werbegemeinschaften werden sie in keiner Stadt.