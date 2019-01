Förderprogramm: „Leader“ – so kommen Vereine an Fördermittel

„Leader“ – so kommen Vereine an Fördermittel

Hückeswagen Der Verein „Leader – Bergisches Wasserland“ lädt für Dienstag, 15. Januar, 18 Uhr, in den Sitzungsraum im Haus am Bahnhofsplatz 8 zu einem Informationsabend ein.

Wenn Vereine Fördermittel für spezielle Projekte benötigen, ist es oft gar nicht so einfach, an Geld ranzukommen. Das möchte das Programm „Leader“ ändern. Es wurde ganz gezielt konzipiert, um eben solche Projekte im ländlichen Raum zu realisieren. Der Verein „Leader – Bergisches Wasserland“ lädt deshalb für kommenden Dienstag, 15. Januar, 18 Uhr, in den Sitzungsraum im Haus am Bahnhofsplatz 8 zu einem Informationsabend, zu dem alle interessierten Bürger und Vereine eingeladen sind.