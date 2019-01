20 Jahre Hospizgruppe: Tod und Trauer nicht als Tabu sehen

Hückeswagen Die Hückeswagener Hospizgruppe „Die Weggefährten“ feiert 2019 ihr 20-jähriges Bestehen – mit Comedy, Ausstellung, Lesung, Waffelessen, Clownerie und Festakt. Es soll deutlich werden: Der Tod ist nicht nur dunkel und traurig.

Seit drei Jahren hat die Gruppe ihren Sitz an der Goethestraße 8, in einem Büro in der ersten Etage, fast ein bisschen unscheinbar, gegenüber der Arztpraxis ihres Vorsitzenden Werner Fabig. Zuvor saß die Gruppe in einem kleinen Raum im Johannesstift. Dann ergab sich die Chance zum Umzug in die Innenstadt, der sich gelohnt hat, denn an der Goethestraße ist die Hospizgruppe viel näher an den Menschen dran und mehr mitten im Leben der Stadt. „Für die Bürger sind wir hier leichter ansprechbar, weil auch die Wege wesentlich kürzer sind“, sagt der zweite Vorsitzende Gerd Prinz, der genauso wie Schriftführerin Judith Hanke erst vor drei Jahren zu der Gruppe stieß und seitdem aktiver Mitarbeiter ist.