Weihnachtsverlosung: Hückeswagenerin gewinnt das Auto

Am 28. Dezember wurde der Hauptgewinn gezogen. Am Freitag meldete sich die glückliche Gewinnerin. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Die Hückeswagenerin Anja Lienenkämper hat den VW up, den Hauptpreis bei der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft, gewonnen.

Das Auto ist weg: Freitagnachmittag meldete sich die Gewinnerin des VW Up der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft. Wie Sprecherin Ute Seemann mitteilt, handelt es sich um Anja Lienenkämper, die das Gewinnerlos 61624 vorlegte. Die 47-Jährige hatte eine Reise nach Ägypten im Reisebüro im Island gebucht und das Gewinnerlos erhalten. „Das Jahr könnte nicht besser anfangen“, sagt die glückliche Gewinnerin. Ihr Mann Roberto habe am Samstagmorgen im Internet die Gewinnzahlen durchforstet und den Hauptgewinn entdeckt. „Wir konnten es beide nicht glauben“, berichtet Anja Lienenkämper, die bislang lediglich Zehn-Euro-Gutscheine bei der Weihnachtsverlosung gewonnen hat. Das Auto bleibt in der Familie. „Den Wagen soll unsere Tochter Julia bekommen“, kündigt die Gewinnern an. Sie fahre ein zehn Jahre altes Auto, da käme der Hauptgewinn genau richtig.