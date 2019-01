Kultur-Haus Zach: Die großen Wunder in den kleinen Dingen

HÜCKESWAGEN Einblick in die Wunderwelten der Natur gibt der Hückeswagener Fotograf Hans Dieter Schmitz bis 10. März im Kultur-Haus Zach.

Naturverbunden ist der 75-Jährige schon seit seiner Kindheit. Er wuchs im Kreis Mayen-Koblenz in einem Jägerhaushalt auf, lebte als Kind zeitweise in der Jagdhütte des Großvaters mitten im Wald. Als junger Mann kam er 1964 nach Hückeswagen. Hinter seinem Haus in Wiehagen legten er und seine Frau Roselinde einen großen Garten an, der dem Fotografen seit Jahren auch als Freiluft-Atelier dient. Dort macht er Auftragsfotografien für Brautpaare, aber eben auch seine Tier- und Naturaufnahmen. Das sei schwieriger geworden, erzählt Schmitz, denn das große Insektensterben hat auch vor seinem Garten nicht Halt gemacht: „Wir haben Wildblumen ausgesät, um Lebensraum für die Tiere zu schaffen, aber die frühere Artenvielfalt und die Menge der Insekten und Kleintiere gibt es nicht mehr“, bedauert er.