Martinssonntag mit Fackelzug, offenen Läden und Verlosung

Hückeswagen Jede Menge Aktionen erwartet die Besucher am Sonntag, 4. November, 13 bis 18 Uhr, in der Hückeswagener Innenstadt. Zum Martinsmarkt startet auch die beliebte Weihnachtsverlosung – Hauptgewinn: ein Auto.

Es soll gemütlich werden in der Innenstadt zum Martinssonntag mit Martinsmarkt am Sonntag, 4. November, 13 bis 18 Uhr. Wie Uwe Heinhaus und Ute Seemann von der Werbegemeinschaft mitteilten, wird die Bahnhofsstraße gesperrt, weil dort und auf der Islandstraße Marktstände aufgebaut werden: Es gibt unter anderem Kekse, Gewürze, heiße Suppe, Gegrilltes, Geschenkartikel und Schmuck. „Eine breite Palette, die zur Jahreszeit passt“, berichtet Ute Seemann. Außerdem stelle sich die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ vor. In den offenen Geschäften können auch wieder Nüsse geknackt werden – und mit etwas Glück befindet sich in der Nuss ein Gutschein für ein Gans-Essen im Hotel Kniep. „Und wer keine Gans mag oder es zeitlich vor Weihnachten nicht schafft, kann den Gutschein auch später für ein normales Essen für zwei Personen einlösen“, sagt Ute Seemann.

Um 17.30 Uhr startet der große Fackelzug vom unteren Island an der Wilhelmstraße hoch zum Schloss – mit Fackel, Pferd und Blasmusik. Vorm Schloss verteilt die Werbegemeinschaft Weckmänner an die Kinder. Mehr als 200 Mädchen und Jungen werden erwartet, denn der Fackelzug wird seit seiner Premiere vor zwei Jahren immer beliebter. Bereits angemeldet hat sich der Awo-Kindergarten mit 80 Kindern. Falls sich weitere Einrichtungen anmelden wollen, sollten sie dies schleunigst bis spätestens Dienstag, 30. Oktober, bei Uwe Heinhaus (Tel. 1430) oder Ute Seemann (Tel. 5940) tun, damit genügend Weckmänner vorhanden sind. „Das wird ein gemütlicher und stattlicher Zug“, ist Ute Seemann überzeugt.Die Beale-Street-Jazz-Band spielt den ganzen Nachmittag über an verschiedenen Stellen in der Stadt, außerdem fährt der Neye-Express. „Es soll ein schöner Familien-Nachmittag mit Laternenumzug werden“, meint Ute Seemann. Heinhaus ergänzt, dass am Martinssonntag die Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft startet. Bei jedem Einkauf gibt es also wieder die beliebten Lose. Hauptgewinn ist ein Auto, ein VW Up – „als Anreiz und Dankeschön an die Kunden für deren Treue und Unterstützung“, sagt Heinhaus.