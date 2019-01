RäTeMaTeng: Kolpingsfamilie sucht Teilnehmer für großen Umzug an Rosenmontag

Hückeswagen Die Vorbereitungen für den Rosenmontagszug RäTeMaTeng am 4. März laufen bereits. Interessierte Teilnehmer können sich ab sofort anmelden.

Noch stehen viele Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern, und auch die Krippen sind längst noch nicht abgebaut. Und auch wenn es noch fast acht Wochen bis zum Rosenmontag sind: Die Zeit der Vorbereitungen beu der Kolpingsfamilie hat bereits begonnen. In Hückeswagen wird sich der RäTeMaTeng am Montag, 4. März, wie gewohnt um 14.11 Uhr vom Etapler Platz aus in Bewegung setzen. Organisator Holger Schmidt freut sich ab sofort über die Zusage von jecken Gruppen, Wagenbauern und „Einzelkämpfern“, die mit im Rosenmontagszug marschieren wollen. Mitmachen können Freundeskreise, Vereine, Nachbarschaften oder Stammtische, die als Fußgruppen oder auf den närrischen Wagen mitziehen. Die Fußgruppen und Wagen stellen sich auf dem Etapler Platz auf. Um 14.11 Uhr setzt sich die gesamte Narrenschar in Bewegung und zieht durch die Altstadt – darunter zweimal durchs Island – hinauf zum Schloss. Dort regnen dann traditionell die Kamelle auf die Narren hernieder.