Endziehung: Werbegemeinschaft ermittelt Gewinner der Weihnachtslose

Sonsbeck Rund 18.000 Gewinnkarten waren in der Verlosung, im Gerebernus-Haus wurden nun die Sieger ermittelt. Dabei halfen die Bewohner des Altenheims.

So dürfen sich in diesem Jahr Elke Axer, Rosemarie Wegner sowie J & M.Grüntjens über den Hauptgewinn freuen. Warengutscheine im Wert von je 10 Euro gehen darüber hinaus an Gerda Beeker, Anke Brandt, Nadine Dessi, Maria Ehren, Karola Elders, Anne Gerhards, Ruth Hegger (2x), Lukas Hegmanns, Hilde Holland, Dieter Konze, Markus Krebber, Theo Krebber, Elke Medzech, Di. Pfau, Iliane Quernheim, Monika Quinders, Andrea Reißen, Johanna Sanders, Daniela Spira, Stefan Stickau, Ria Verheyen, Katharina Vogels, Rosemarie Wegner und Neele Weist.