Hückeswagener Grüne Spende an Islandtafel statt Weihnachtsfeier

Egbert Sabelek wollte wissen, was die örtliche Politik tun kann, um diese Arbeit zu unterstützen. Christa Schmitz möchte aus Gründen der Fairness, dass sich die Menschen, die in die Islandtafel kommen, ausweisen können – dass sie zum einen aus Hückeswagen kommen und zum anderen wirklich bedürftig sind. Es habe sich wohl schon herumgesprochen, dass bei der Tafel an der Bachstraße nicht kontrolliert werde. Das hätte zur Folge, dass nun auch Autos aus den Nachbarstädten vorfahren. „Hier wird die Stadtverwaltung helfen können, indem sie denjenigen den ,Oberberg-Pass‘ zur Verfügung stellt, die bedürftig sind“, betonte Shirley Finster. Dieser Nachweis im Scheckkartenformat wäre dann in Verbindung mit dem eigenen Ausweispapier die Legitimation für die Tafel-Besucher.