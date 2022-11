Hückeswagener Kneipensterben geht weiter Gaststätte „Zum Alten Markt“ hat dauerhaft geschlossen

Viel Auswahl bietet die Hückeswagener Kneipenlandschaft nicht mehr. Neben Kolpinghaus und „Kö 3“ gibt es in der Innenstadt nur noch die Gaststätte „Zum Alten Markt“, bei der man an der Theke noch gemütlich sein Feierabendbier trinken kann. Aber auch das ist jetzt Vergangenheit, denn die Altstadt-Kneipe ist für immer geschlossen. Aus „familiären Gründe“, wie die Familie Roerdink-Veldboom die Entscheidung auf Anfrage unserer Redaktion kommentiert. Dabei wurde in der Gaststätte an der Marktstraße Geselligkeit immer großgeschrieben. Hier traf sich Jung und Alt zum Fußballgucken, Spielen oder einfach nur auf ein Schwätzchen. Einige Vereine nutzten die Gaststätte auch für ihre Treffen und Mitgliederversammlungen.