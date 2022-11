Städtepartnerschaft Hückeswagen – Etaples Ein Jubiläum unter Freunden

Für die Partnerschaftskomitees aus Hückeswagen und Etaples lag der Fokus in 2022 auf dem 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft. Die Vorsitzende des hiesigen Komitees, Joëlle Callsen-Lemoult, zeigte sich am Donnerstag auf der Jahresversammlung in der Realschule zwar zufrieden, betonte aber auch, wie umfangreich die Arbeit gewesen war. „Es war sehr anstrengend, der Vorstand hat sich in der Vorbereitung auf die Feierlichkeiten hier in Hückeswagen sehr oft gesehen. Und ich bin schon froh, dass nicht jedes Jahr so intensiv ist.“