Neuer Beauftragter für Hückeswagen Masterplan für den Klimaschutz vor Ort

Kohlekraftwerke sorgen für jede Menge an Treibhausgasen.⇥Foto: Julian Stratenschulte/dpa Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Treibhaus-Gase Die wichtigsten Treibhaus-Gase in der Atmosphäre sind Kohlendioxid, Methan und Lachgas. In Deutschland entfallen gut 87 Prozent dieser freigesetzten Gase auf Kohlendioxid, das vor allem bei der Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Erdöl, Erdgas) entsteht. CO 2 macht also den größten Teil des von Menschen verursachten Treibhaus-Effektes aus.

Der Treibhaus-Effekt Je höher die Konzentration an Treibhaus-Gasen in der Atmosphäre ist, bedingt vor allem durch Strom- und Wärmeerzeugung in Haushalten, im Verkehr und in der Industrieproduktion, desto schlechter können Wärmestrahlen zurück ins All gelangen. Die Erdatmosphäre heizt sich wie in einem Treibhaus immer stärker auf. Folge dieses Klimawandels sind Wetterextreme wie Starkregen etc. und Naturkatastrophen.

Klima-Schutz Wichtigstes Instrument des Klimaschutzes ist vor diesem Hintergrund die Verringerung des Ausstoßes von Treibhaus-Gasen. Das ist seit den 1990er Jahren wissenschaftlich belegt. Schon 1997 wurde das Kyoto-Protokoll verabschiedet, ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhaus-Gasen unter den Stand von 1990. Weitere Abkommen folgten, aber die dabei gesetzten Ziele zur globalen Begrenzung der Erderwärmung werden nach Stand der Dinge weit verfehlt.