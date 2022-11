Weihnachtliches Hückeswagen Vor dem Schloss schwebt der Weihnachtsbaum ein

„Der stand heute Morgen um 9 Uhr noch auch einem Grundstück an der Wiehagener Straße“, berichtete Andreas Wohlert. Der Mitarbeiter des Bauhofs hatte in seiner Freizeit mit einigen Kollegen die Vorbereitungen dafür getroffen, dass die groß gewachsene Tanne pünktlich in der Vorwoche zum ersten Advent den Hückeswagener Schlosshof verschönert. Ein Weihnachtsbaumständer in Größe XXL sowie Befestigungen aus dem Straßenbau für die Stabilität waren bereits vorbereitet worden – und dann begann der Kran von Dominik Niemand zu arbeiten. Sanft schwebte der große Baum zu seinem neuen Bestimmungsplatz – über Weihnachten hinaus und bis ins neue Jahr hinein.