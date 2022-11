Hückeswagen : Das Reparaturcafé-Team setzt fast alles wieder instand

Zur Info: Reparaturcafe Dr. Rainer Hartmann in der Stadtbibliothek Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Hückeswagen Seit dem Jahr 2015 gibt es in Hückeswagen das Reparaturcafé in der Stadtbibliothek an der Friedrichsstraße am ersten Samstag im Monat.

Corona hat vielen Dingen ein Ende bereitet. Man kann gar nicht alles präsent haben, aber aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens bekommt man es mitgeteilt. Wie jüngst bei der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises der Stadtbibliothek. Da sprach der Vorsitzende Dr. Axel Bornkessel über den „eigenen kleinen Förderverein in unseren Reihen“ – das Reparaturcafé, das Dr. Rainer Hartmann leitet. „Wir hatten unser 59. Reparaturcafé in den Räumen der Stadtbibliothek im Oktober 2020, danach war es für ein Jahr vorbei“, sagte Hartmann. Wie wichtig das Angebot ist, zeigte sich auch daran, dass es das bis dahin erfolgreichste war. „Wir haben über 250 Euro eingenommen“, so Hartmann. Im Oktober 2021 sah die Situation anders aus. „Da kamen nur zwölf Euro rein. Vermutlich wussten die Leute noch nicht, dass wir wieder geöffnet haben“, meinte Hartmann.

Während Corona sei dem Reparaturcafé ein wichtiger Helfer abhandengekommen, der sich mit Elektronik beschäftigt habe. „Daraufhin haben wir händeringend nach Nachwuchs gesucht und auch gefunden“, sagte Hartmann. Allerdings seien diese beiden Elektronik-Spezialisten Familienväter und berufstätig, was ihre Einsatzfähigkeit einschränke. „Aber dennoch sind wir eine sehr gute Gruppe von sieben Reparierern“, sagte Hartmann. Der Zusammenhalt sei auch das Salz in der Suppe. „Was uns auch zusammenhält, ist der leckere Kuchen von Frau Hartmann, wir haben schon 55 bekommen“, sagte Horst Fink schmunzelnd, der selbst ebenfalls ein Reparaturhelfer ist. Aber auch abseits der Arbeit an jedem ersten Samstag im Monat treffe man sich privat. „Denn beim Arbeiten kommt man ja nicht dazu, sich auszutauschen“, sagte Hartmann.