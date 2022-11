Europäische Woche der Abfallvermeidung in Hückeswagen : Kleidertausch-Aktion wird gut angenommen

Hückeswagen Die Tauschbörse während der Europäischen Woche der Abfallvermeidung im ersten Stock des Bürgerbüros soll dabei helfen, dass deutlich weniger Müll anfällt.

Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie eine europäische Idee ihren Weg bis in kleine Städte und Gemeinden finden kann: Die Europäische Woche der Abfallvermeidung hat am Samstag begonnen und wird noch bis kommenden Sonntag dauern. In Hückeswagen hat das jährliche Müllsammeln im Zuge der „Aktion Saubere Stadt“ schon eine gute Tradition, an der sich jedes Jahr viele Einwohner und Vereine beteiligen. Bei der Woche der Abfallvermeidung geht die Stadtverwaltung das Thema nun von der anderen Seite an. „Es geht darum, dass möglichst wenig überhaupt erst in der Mülltonne – oder, schlimmer noch – in der Natur landet“, sagt Stefanie Heymann, die die Aktionswoche koordiniert. Aus diesem Grund bietet die Verwaltung einen Kleidertausch in der ersten Etage des Bürgerbüros, Bahnhofsplatz 14, an.