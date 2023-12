Termine Die schönsten Weihnachtsmärkte im Bergischen Land 2023

„Unikat“- Weihnachtsmarkt auf Schloss Bensberg

Erstmalig lädt der Weihnachtsmarkt mit „Manufaktur-Konzept“ an zwei Adventswochenenden unter dem Motto „Unikat“ ein. Untermalt wird der Markt im Innenhof des Schlosses mit einem musikalischen Programm mit vielen Live-Bands, regionalen Musikern, Chören und Ensembles, die an allen Tagen für eine besondere Stimmung sorgen. Ein besonderes Highlight sollen in diesem Jahr die beiden „Afterwork Christmas Markets“ an den Donnerstagen mit DJ und Saxophonist werden.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 14 Euro (inklusive einem Glas Glühwein oder alkoholfreiem Punsch), für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei.

Geöffnet vom 7. bis 10. sowie 14. bis 17. Dezember: Donnerstags von 18 bis 22 Uhr, freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr, sonntags von 13 bis 20 Uhr.

Mehr Infos gibt es hier.