Leierin Michael Schmitz zieht erste Bilanz : Bibliothek als „Wohnzimmer der Stadt“

Hückeswagen Ein Dreivierteljahr ist Michaela Schmitz nun bereits als Leiterin der Stadtbibliothek im Amt. Das Konzept der Stadt, die Bibliothek als dritten Ort zu etablieren, ist aufwändig aber auch spannend.

Seit dem 1. März ist Michaela Schmitz die Nachfolgerin von Regina Stefer als Bibliotheksleiterin. Private Gründe hatten die 56-Jährige vor einigen Jahren zurück in ihre Heimatstadt geführt. Die studierte Germanistin hat dabei einen eher komplizierten Einstieg in ihre neue Stelle gehabt, da Regina Stefer aus privaten Gründen für die Übergabe nur selten zur Verfügung stand. Daher sei vor allem die Einarbeitung in das Bibliothekssystem für sie schwierig gewesen, sagt Michaela Schmitz. „Und das, obwohl ich durchaus einen langjährigen IT-Hintergrund habe. Aber das System ist kaum intuitiv und für eine Stadtbibliothek dieser Größe auch reichlich überdimensioniert.“