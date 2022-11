Erzählcafé in der Stadtbibliothek : Hückeswagen hat großes Erzählpotenzial

Um die zehn Personen nehmen regelmäßig an dem gemütlichen Plaudertreff unter der Leitung von Anita Belenguer (vorne / r.) in der Stadtbibliothek teil. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Seit genau sechs Jahren gibt es das Erzählcafé an jedem ersten Freitag im Monat. Zugezogene sind hierbei ebenso an der Stadtgeschichte interessiert, wie gebürtige Hückeswagener.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

In der Stadtbibliothek gibt es spannende Geschichten nicht nur in den dort ausgestellten Büchern, sie werden auch erzählt. Meistens sind es Geschichten aus dem Leben, aus der Erinnerung oder auch angelesenes Wissen über die Schloss-Stadt. Elf Männer und Frauen sitzen am Freitagmorgen in der oberen Etage gemütlich zusammen, auf dem Tisch flackern sechs Kerzen, es gibt Kuchen, der Kaffee duftet. Zusammengekommen sind hier sowohl gebürtigen als auch zugezogene Hückeswagener im Rahmen des Erzählcafés.

Unter der Leitung von Anita Belenguer trifft sich der Gesprächskreis nun schon seit sechs Jahren. Dabei gehen den Teilnehmern die Gesprächsthemen nicht aus. Ganz im Gegenteil. Von dem Hauptthema, das Anita Belenguer als Anregung vorgibt, kommen die Frauen und Männer sprichwörtlich vom Hölzchen aufs Stöckchen. Es wird erzählt, wie die Kinder der Weierbachstraße am kleinen Fenster neben dem Eingang zur Gaststätte „Zum Justhof“ Bier für den Besuch zu Hause geholt hätten. „Da wurde noch nicht gefragt, wie alt man ist“, erinnert sich Anita Belenguer. In Erinnerung geblieben ist auch der Milchladen Hager an der Friedrichstraße, in dem es eiskalt war. „Die Frau hatte immer einen dicken Strickpulli und eine Schürze an, und der Mann hatte blaugefrorene Hände“, wird aus der Erinnerung heraus berichtet.

Info Regelmäßige Treffen in der Stadtbibliothek Was Interessierte treffen sich zum regelmäßigen Austausch und Erzählen über unterschiedliche Themen. Die Stadtgeschichte steht hierbei im Vordergrund. Wann Das Erzählcafé findet an jedem ersten Freitag im Monat von 11 bis 12.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Das nächste Treffen ist am 2. Dezember. Wer Das überwiegend die ältere Generation an den Treffen teilnimmt, ist der Uhrzeit geschuldet. „Welcher Berufstätige hat schon an einem Freitagvormittag Zeit?“, räumt Anita Belenguer ein. Gäste sind jederzeit willkommen.

Themen gibt es unzählige. „Hückeswagen ist eine lebendige Stadt“, versichert die Erzählcafé-Organisatorin. Anregungen erhält die Gruppe aus den „Leiv Heukeshoven“-Heften des Bergischen Geschichtsvereins, aus den Aufzeichnungen der Hückeswagenerin Hella Krumm (geborene Schnabel) oder auch von anderen Autoren und Einheimischen. So hat unter anderem Heimatforscher Fredi K. Roß schon Vorträge beim Erzählcafé gehalten, beispielsweise über die Hückeswagener Industriegeschichte. Bäckermeister Jörg von Polheim gab Einblicke in seine Familiengeschichte, und auch Plattkaller Hans-Willi Krämer stattete dem Erzählcafé bereits einen Besuch ab. Jetzt im Herbst hatte Stadtführer Hans-Jürgen Grasemann die Teilnehmer mit auf eine interessante Spazierrunde durch die Stadt, vorbei an vielen geschichtsträchtigen Häusern, genommen.

Alte Häuser und ihre Geschichten bieten immer wieder Gesprächsthemen. Dabei geht es um das ehemals blühende Gaststätten-Gewerbe in der Stadt, ehemalige Geschäfte, die Ruhmeshalle, das Mitte der 1970er abgerissene Haus Johanny an der Friedrichstraße, das Krankenhaus Johannesstift, bevor es zum Seniorenheim wurde, den ehemaligen Sportplatz Morgenstern an der Peterstraße, die Reithalle von 1920 oder den Rosenpavillon im Schlossgarten. Einige Besucher des Erzählcafés wissen noch, dass der Wilhelmplatz einst aus einer Pferdetränke und einem großen Misthaufen bestanden hatte. Ein Schandfleck in der Stadt, der später verschönert und zur Silberhochzeit von Kaiser Wilhelm dessen Namen erhielt. „Es gibt sogar noch ein Dankesschreiben vom Kaiser“, weiß Hans-Jürgen Grasemann.

Für die Stadtgeschichte interessieren sich ebenso Zugezogene, wie Helga Peter. „Für mich war es sehr wichtig, als Außenstehende Einblicke zu erhalten und die Stadt kennenzulernen“, sagt die Remscheiderin. Edeltraud Grösch stammt ebenfalls aus der Nachbarstadt. „Ich kannte Hückeswagen nur vom Durchfahren“, gibt sie lachend zu. Als die Firma Runkel eine neue Siedlung in der Nähe der Bever-Talsperre baute, zählte sie mit ihrer Familie zu den ersten, die im Juli 1968 dort in ein Haus eingezogen war. „Ein Jahr lang gab es keine Straßenbeleuchtung, deshalb nannte man sie die ,Siedlung, die im Dunkeln lebt‘“, berichtet sie.

Neu im Erzählcafé ist Angelika Wächtler. Sie ist in Hückeswagen aufgewachsen, hatte zwischenzeitlich aber 20 Jahre in Wien gelebt, bevor sie in ihre Heimatstadt zurückgekehrt ist. Als Kind hatte die 75-Jährige die Überschwemmung des Johannisteichs hautnah miterlebt. „In den Häusern der Nachbarn stand das Wasser, nur wir lagen etwas höher. Meine Mutter hat dann die Helfer mit Kaffee versorgt. Das war sehr spannend und aufregend.“ Auch ans Schlittschuhlaufen auf dem Stadtparkteich kann sie sich noch gut erinnern. „Die Stadt hatte dazu große Scheinwerfer in die Bäume gehangen“, erinnert sich Angelika Wächtler. Aktuelle Themen finden ebenso im Erzählcafé Platz, wie die Verkehrsberuhigung auf der Bachstraße, über die mit Bürgermeister Dietmar Persian gesprochen wurde.