Wichtige Institution für Hückeswagen : Freundeskreis der Stadtbibliothek fördert das kulturelle Angebot der Stadt

Hückeswagen Bei der Jahreshauptversammlung wurde deutlich, wie wichtig die Arbeit des Freundeskreises für das kulturelle Angebot in Hückeswagen ist.

Der Freundeskreis der Stadtbibliothek hat als Vereinsziel, die Arbeit der Bücherei an der Friedrichstraße finanziell zu unterstützen. Bei der Jahreshauptversammlung konnten die Mitglieder dort direkt in Augenschein nehmen, was Vorsitzender Dr. Axel Bornkessel in seinem Jahresbericht ansprach. „Unsere Bibliothek hat im Inneren gewisse Veränderungen erfahren“, berichtet er. Die Räume seien mit Bildern verschönert und auch großzügiger gestaltet worden. Da auch die Medien anders angeordnet worden seien, sei die Bücherei noch besucherfreundlicher. „Das verrät eine gewisse Handschrift und ein Engagement, das dahintersteckt“, sagte Bornkessel und verwies damit auf Michael Schmitz, seit März die neue Leiterin.