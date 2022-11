Hückeswagener Ärgernis : Kreuzung Bach- / Friedrichstraße soll neue Ampel bekommen

Hückeswagen Hat das Ärgernis für viele motorisierte Hückeswagener, die immer wieder im Stau stehen, bald ein Ende? Was die Stadt und der Landesbetrieb Straßen.NRW dazu sagen.

Die Ampelschaltung an der Kreuzung Friedrich- / Bach- / Heiden- / Lindenbergstraße ist für viele Autofahrer schon seit Jahren ein einziges Ärgernis. Stehen sie doch zu den Stoßzeiten auf der Bundesstraße in beide Richtungen im Stau. Bereits für voriges Jahr war die Errichtung einer neuen Ampelanlage an dieser Kreuzung geplant, denn der Landesbetrieb Straßen.NRW hatte die Mittel für den technischen Umbau inklusiver neuer LED-Lichter eingeplant. Aber dem kam der Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal dazwischen. Weil ein Gutachter zu der Auffassung gekommen war, dass zwischen dieser Ampel und der an der Einmündung August-Lütgenau-Straße noch eine Überquerungshilfe für die Grundschüler errichtet werden sollte, hatte sich die Stadt monatelang mit den Planungen dafür auseinandergesetzt. Und so lange wollte der Landesbetrieb auch mit der Installation der neuen Ampelanlage warten. Hätte die doch auf die neue Situation abgestimmt werden müssen.