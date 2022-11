Hückeswagener Hobbykünstler stellt aus : Heimat-Impressionen in der Stadtbibliothek

Hückeswagen Der Hückeswagener Hobbykünstler Michael Neuber stellt bis Ende Januar Acrylbilder mit Motiven aus der Schloss-Stadt aus. Wie er an die Arbeit mit Acryl gekommen ist.

„Meine Motive arbeite ich immer detaillierter aus“, sagt der 1951 geborene Neuber, der als Modellbauer bei der Firma Bêché & Grohs vom technischen Zeichnen zur Acrylmalerei kam. „Inspiriert hat ihn die TV-Serie von Bob Ross, der im Fernsehen zeigt, wie er in einer halben Stunde mit einfachen Strichen Dinge abbildet und ein Bild fertigstellt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbibliothek.

Neuber arbeitet von Anfang an in Acryl. Sein erstes Bild war ein großformatiges abstraktes Bild, erinnert sich der Hobbykünstler. Danach hat er sich auf Motive seiner Heimatstadt Hückeswagen konzentriert: Bilder, die er nach Fotografien abmalt – und das bis ins kleinste Detail. Mittlerweile hat er sich ein eigenes kleines Atelier im Keller eingerichtet, wo er mit Tageslichtlampe arbeitet.

Nach Ausstellungen in einem Schaufenster an der Islandstraße und einer Live-Mal-Aktion bei der „Nacht der Kunst“ parallel zur Mittsommernacht“ der Werbegemeinschaft 2015 freut er sich jetzt, seine Acrylbilder von Hückeswagen in der Stadtbibliothek ausstellen zu können. Zurzeit arbeitet Neuber an einem Bild, das die Ansicht aufs Schloss vom Fürstenberg aus zeigt. Sein nächstes Projekt ist ein Bild von der Goethestraße.