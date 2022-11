Hospizgruppe Hückeswagen : „Fährfrau“ Alwine Deege spendet musikalisch Trost

Alwine Deege beim Mitsingkonzert in Hückeswagen Foto: Judith Hanke

Hückeswagen „Fährfrau“ Alwine Deege ist als Trostspenderin in der Hospizgruppe Hückeswagen aufgetreten. Ihr Mitsing-Konzert bildete den Abschluss eines Workshops für die Mitarbeiter.

Es gibt wohl wenige erwachsene Menschen, die in ihrem bisherigen Leben noch nicht den schmerzlichen Verlust eines geliebten Menschen erfahren haben oder mit der Mitteilung über eine unheilbare Krankheitsdiagnose konfrontiert worden sind. „Und es betrifft ja leider nicht nur alte Menschen am Ende eines erfüllten Lebens“, erklärte die Schriftführerin Judith Hanke von der Hospizgruppe Hückeswagen. Als „Weggefährtin“ am Sterbebett oder bei der Trauerarbeit hat sie schon Eltern betreuen müssen, die ihre Kinder verloren haben.