Erlös vom Hückeswagener Altstadtfest : Kolping-Spende über 500 Euro an die Islandtafel

Hückeswagen Ihren aufgestockten Erlös vom Altstadfest-Stand übergab die Kolpingsfamilie jetzt an die Suppenküche für Bedürftige. Die kann Spenden immer gut gebrauchen.

Die Kolpingsfamilie versteht sich als Sozialverband, und als solcher greift er mitunter Institutionen unter die Arme, die etwas Unterstützung gebrauchen können. Wie jetzt der Islandtafel. Der Christliche Verein kümmert sich seit 2001 um Bedürftige in der Schloss-Stadt und erhält dafür Lebensmittelspenden von Supermärkten, Tankstellen und einer Bäckerei aus Hückeswagen. Aber immer wieder müssen auch Lebensmittel hinzugekauft werden, die an die Bedürftigen weitergegeben werden. Gab es anfangs an zwei Tagen in der Woche für sie ein warmes Mittagessen, hat sich die Aufgabe der Islandtafel seit Beginn der Corona-Pandemie verändert: Dienstags und donnerstags werden jetzt nur noch Lebensmittel im Haus Bachstraße 6 ausgegeben.