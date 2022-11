Tiny-Houses für Hückeswagen? Keine Flächen für die Mini-Häuser

Die Stadt sieht in diesem Punkt aber keinen Handlungsbedarf. Bauamtsleiter Andreas Schröder begründete es im Rat so: „Tiny-Houses können grundsätzlich überall dort aufgestellt werden, wo auch andere Häuser gebaut werden dürfen, also sowohl in Baulücken als auch in Siedlungsbereichen, für die Baurecht besteht.“ Bedarf an eigenen Flächen speziell für die Mini-Häuser bestehe nicht. Die Stadt hege jedenfalls nicht die Absicht, im Stadtgebiet eine Tiny-House-Siedlung zu entwickeln.