Public Viewing im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Ernüchterndes „Rudelgucken“

Nicht so am Mittwoch. „Ich glaube, es liegt viel an der Uhrzeit“, sagt Andreas Winkelmann. „Bei der Uhrzeit kann ich jeden verstehen, der nicht kommt.“ Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die WM in Katar eben so stark umstritten ist. „Wir haben die Entscheidung getroffen, als es die öffentliche Diskussion über diese WM noch nicht gegeben hat“, sagt Bauer. Er kenne einige Leute, die die WM-Spiele ansehen würden. Dennoch sei es natürlich kein typischer Nachmittag gewesen. „Früher waren die Besucher schon vor Spielbeginn hier gewesen, auch wenn die ersten Spiele der deutschen Elf nie so ganz gut besucht waren“, sagt Bauer. Er habe tatsächlich damit gerechnet, dass das erste Public Viewing am Mittwochnachmittag eher schlecht besucht sein werde.