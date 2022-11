Politik in Hückeswagen Auch der Rat stimmt für Sparkassen-Fusion

Wichtig für die Geschäfts- und Privatkunden der Sparkasse ist, dass das Kreditinstitut auch weiterhin Standorte in Hückeswagen und Radevormwald haben soll. In der Präambel zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Zweckverband für die Kreissparkasse Köln und dem Sparkassenzweckverband Radevormwald-Hückeswagen wird dazu festgehalten: „Mit der Aufnahme (…) verfolgen die Vertragsparteien den Zweck, das Gebiet der Städte Radevormwald und Hückeswagen dauerhaft mit Sparkassenleistungen zu versorgen (…).“ Konkret ist vertraglich geregelt, dass in beiden Orten je eine „Regional-Filiale mit breitem Kundenangebot“ vorgehalten wird. Die Filialen werden in die bestehende Regionaldirektion Wipperfürth integriert.