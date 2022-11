Abgebrannte Gaststätte in Hämmern Schandfleck wird Erdboden gleichgemacht

Vielen Hückeswagener wird’s auf dem Weg nach Wipperfürth schwer ums Herz, wenn sie ausgangs von Hämmern am Abzweig zum Sportplatz vorbeifahren. Denn dort zeugt nur noch ein großer, inzwischen völlig zugewucherter Schutthaufen vom einst beliebten Restaurant „Peter Hebbinghaus“, das zum Schluss unter einem neuen Eigentümer das China-Restaurant „Dynastie“ war. Das war samt angrenzender Scheune in der Nacht zum 8. April 2009 in Flammen aufgegangen; im August des selben Jahres wurde der Gebäudekomplex bis auf die Kellerdecke abgerissen. Seither tut sich auf dem Gelände – nichts. Lediglich Bäume und Sträucher sind gewachsen. Jetzt wird die Bauruine an der B 237 in Hämmern beseitigt.