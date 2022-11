Hilfe für die Lebensmittelausgabe Bürgerbusverein hilft der Rheinberger Tafel

Beate Roßkothen, Susanne Grimm, Gerd Gersch und Karl-Heinz Lochen vom Vorstand des Rheinberger Bürgerbusvereins hörten das alles mit großem Interesse, als sie der Tafel am Dienstag einen Besuch abstatteten. Sie kamen nicht mit leeren Händen. Die 31 ebenfalls ehrenamtlich tätigen Fahrer und Fahrerinnen hatten beschlossen, insgesamt 1500 Euro, unter anderem aus Werbeeinnahmen, zu spenden. So gehen jeweils 500 Euro an das Tierheim in Kamp-Lintfort, an den Verein Klartext, der seit einigen Monaten montags kostenlos Mittagessen an Schulkinder in der Reichelsiedlung ausgibt, und an die Tafel.