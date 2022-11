Ortschaften in Radevormwald Dörfer sollen gestärkt werden

„Der Oberbergische Kreis möchte über die Dorfgespräche den engen und kontinuierlichen Austausch mit den Dorfgemeinschaften fortführen und ausbauen. Dass alle Dorfgespräche im gesamten Kreisgebiet in diesem Jahr so gut besucht waren und eine große Bandbreite an Themen und Vorhaben angesprochen wurde, ist ein weiterer Ausdruck und Nachweis des gelebten und vielfältigen Ehrenamtes in den Dörfern im Oberbergischen Kreis“, sagt Planungsdezernent Frank Herhaus. „Abseits von Veranstaltungen stehen unsere beiden Ansprechpersonen Gabriele May und Stefan Nickel beim Dorfservice Oberberg für Anliegen und Anfragen aus den Dörfern gerne zur Verfügung. Zudem wird der Dorfservice Oberberg im Winter auch wieder neue, kostenlose Fortbildungen zu verschiedenen Themen des Dorflebens anbieten.“