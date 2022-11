Spenden in Mönchengladbach Die Tafel bittet wieder um Weihnachtspäckchen

Wo und wann können die Päckchen abgegeben werden? Als Sammelstellen im Stadtgebiet haben sich folgende Unternehmen und Geschäfte zur Verfügung gestellt: Reifen Völker, Breite Straße 114; Vital-Apotheke, Bismarckstraße 29; NEW AG, Odenkirchener Straße 201; Bäckerei Held, Am Sternenfeld 63; Tüv Rheinland, Theodor-Heuss-Straße 93-95; Volksbank Mönchengladbach, Dammer Straße 136-138; Ambulanter Pflegedienst Daniel Noffer, Künkelstraße 61 und An der Eickesmühle 35; Podologische Praxis Renate Camps, Broicher Straße 5. Abgegeben werden können die Päckchen in der Zeit vom 28. November bis 9. Dezember zu den üblichen Geschäftszeiten. Eine letzte Chance für die Abgabe bietet die Tafel am 11. Dezember von 10 bis 16 Uhr im Tafel-Laden, Am Nordpark 299.