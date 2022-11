Konzert im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Premiere für die „Two Friends“

Hückeswagen Vor drei Jahren suchte Winni Boldt kurfristig einen Gitarristen für einen Auftritt mit seiner Band – und fand Bo Wigger. Nun geben die beiden Musiker im Kultur-Haus Zach ihr erstes Konzert als Duo.

Burkhardt „Bo“ Wigger hat als Singer/Songwriter bereits in den 80er-Jahren eine CD veröffentlicht, die bei YouTube, Spotify und anderen Streaming-Diensten zu hören ist. Sie entstand auf einer Weltreise im Fernen Osten und in Nordamerika, zu hören ist ruhige, exotische Gitarrenmusik eines Liedermachers mit teilweise sehr persönlichen Texten. Seit einigen Jahren spielt er auch in verschiedenen Rockbands. „Winni“ Boldt ist bekannt aus seiner Zeit als Frontmann bei „Karlchen Keller-Kompanie“ aus den 80er- und 90er-Jahren und natürlich von seinem Projekt „Winni and friends“.