Ehrung beim Kreissportbund Oberberg : 40 Jahre ehrenamtlicher Einsatz für den Sport

Oberberg Im Oberbergischen Kreis gibt es derzeit pro Kommune einen Sportabzeichen-Stützpunkt – inklusive Ansprechpartner und Sportabzeichenprüfer.

Dieses Amt übt er seit nunmehr 25 Jahren aus und ist zudem Mitglied im Vorstand des Kreissportbundes. Überdies ist er bereits seit 40 Jahren Sportabzeichenprüfer und legte im Jahr 2020 selbst zum 40. Mal das Sportabzeichen ab. Im Oberbergischen Kreis gibt es pro Kommune einen Sportabzeichen-Stützpunkt inklusive Ansprechpartner und Sportabzeichenprüfer. Berger betreut neben seinem eigenen Stützpunkt in Wipperfürth auch alle weiteren zwölf Sportabzeichen-Obleute im Oberbergischen Kreis, also auch in Radevormwald und Hückeswagen. Jährlich führt der Kreissportbund zusammen mit der AggerEnergie und den Sparkassen in Oberberg einen Wettbewerb durch, bei dem die Vereine und Schulen mit den meisten abgelegten Sportabzeichen prämiert werden. Das Deutsche Sportabzeichen ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsportes und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit vergeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Es sei ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland mit Ordenscharakter und werde an Menschen verliehen, die in einem Kalenderjahr die Leistungsanforderungen erfüllt haben. Pro Kalenderjahr könne es einmal erworben und beurkundet werden.